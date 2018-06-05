تعرّفي على فوائد الترمس في رمضان

الترمس هو وجبة غذائية خفيفة غنية بالقيم الغذائية من معادن وفيتامينات

فوائد الترمس جعلته في مقدمة العديد من البقوليات فهو غني بالقيم الغذائية الضرورية والمهمة لتعزيز مختلف العمليات الحيوية في الجسم. ولكن، قد يكون فتاكاً لبعض الاشخاص. تعرف على فوائده عن كثب فيما يلي:

ما هو الترمس؟

تنمو حبوب الترمس Lupine، وهي من عائلة البقوليات، في داخل قرون تشبه الفول حيث تعتبر منطقة حوض البحر الابيض المتوسط (الاغريق، والمصريين القدماء) منشاها الاصلي لكنها تنمو بكثرة في امريكا اللاتينية ايضا.

ان بذور الترمس على شكلها الطبيعي قد تكون غير قابلة للاكل، اذ ان بعضها قد يكون ساما لاحتوائها على ما يسمى قلويدات Alkaloids وهي مركب مرير المذاق وسام في العديد من الاحيان.

وللتخلص من هذا المركب الخطر يتم عادة نقع الترمس بالماء والملح لازالة هذه القلويدات، حيث قد تحتاج هذه العملية من يوم الى ما قد يصل الى خمسة ايام مع تغير المحلول الملحي مرتين على الاقل. وذلك من اجل الحصول على بذور لذيذة الطعم وخالية من المخاطر.

ويوجد ما يزيد عن 500 نوعا من جنس الترمس موجود في مناطق مختلفة من العالم ويتم استخدامه اما على شكل حبوب للاكل او دقيق يدخل في صناعة بعض الاطعمة والمخبوزات والحلويات، او يتم استخراج زيت منه، او علف للحيوانات.

طريقة عمل الترمس:

عادة ما تباع حبوب الترمس جافة في الأسواق، ويتم تناول البذرة الداخلة منها دون القشرة الخارجية عادة وذلك بعد عملية نقعها، فكيف يتم تحضير الترمس للأكل ؟

- قم بنقع الترمس في محلول من الماء والملح لمدة يوم كامل

- اعمل على تغير الماء على الأقل مرتين خلال عملية النقع

- قم بتنقية الترمس من الماء بعد انتهاء مدة النقع

- اغليه بماء جديد على نار هادئة لمدة 20 دقيقة

- ثم اخرج حبوب الترمس الناضجة من الماء واضف القليل من الملح اليها.

القيمة الغذائية للترمس:

الترمس هو وجبة غذائية خفيفة غنية بالقيم الغذائية من معادن وفيتامينات وألياف غذائية وقليلة بالسعرات الحرارية. وتعد حبوب الترمس غذاء جيد للنباتيين والرياضيين فهي مصدر غني بالبروتينات. كما ولعدم احتوائه على الغلوتين فهو يعد بديل غذائي رائع لمن يعانون من حساسية القمح.

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