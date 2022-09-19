مشاجرة وحرب شوارع بمدينة الزقازيق المصرية

كشفت وزارة الداخلية بمصر تفاصيل مشاجرة جماعية وقعت بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية التي شهدت استخدام الأسلحة البيضاء والزجاجات الحارقة "مولوتوف".

وتناقل نشطاء في مصر، منشورات وصور و"مقاطع فيديو" ترصد "مشاجرة بين عدد من الأشخاص في شوارع المدينة"، واصفين الواقعة بـ"حرب شوارع" ومتحدثين عن "حالة كر وفر بين أطراف المشاجرة".

وتبين تلقى الجهات الأمنية المختصة "بلاغا بحدوث مشاجرة" في مدينة الزقازيق، وإنتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث لكشف ملابسات الواقعة لحدوث مشاجرة بين طرفين، طرف أول 3 أشخاص "إثنين منهم مصابان بجروح"، وطرف ثان 3 أشخاص "أحدهم مصاب بجرح سطحي"، ويعملون بورش لإصلاح الدراجات النارية.

ووقعت "مشادة كلامية" بين الطرفين قبل أن يتطور الأمر إلى "مشاجرة"، بسبب خلافات بالورش محل عملهم، حسب الداخلية المصرية.

وأكدت وزارة الداخلية "ضبط طرفي المشاجرة والأسلحة البيضاء والأدوات المستخدمة فى التشاجر"، وبمواجهتهم تبادلا الإتهامات لذات السبب، وفقا للبيان.