مشروع قرار اميركي لوقف تعليق العقوبات على الاسد

كشفت مصادر في المعارضة السورية من واشنطن لـ البوابة ان التحالف الأميركي لأجل سوريا طرح على مجلس النواب الأميركي اليوم مشروع قرار ينص على عدم تمديد تعليق العقوبات على نظام الرئيس السوري بشار الأسد

وقالت المصادر ان مشروع القرار حمل اسم قانون حماية العقوبات على نظام الأسد ويطالب بوقف تعليق العقوبات الأميركية على النظام والتي علقت عقب زلزال السادس من شباط الماضي والذي ضرب الشمال السوري والجنوب التركي واودى بحياة الاف الاشخاص

وعلقت الولايات المتحدة التي تفرض عقوبات على النظام السوري العمل بقانون العقوبات ليتسنى استقبال المساعدات والمعونات الاغاثية الى المتضررين من الزلزال

وحسب المصادر فان مشروع القرار يشير إلى وجود عدد كبير من الأدلة على استغلال نظام الأسد وإيران وروسيا لفاجعة الزلزال لأهداف عسكرية ويتحدث عن تهريب إيران أسلحة إلى سوريا تحت غطاء المساعدات الإنسانية المتعلقة بالزلزال وفق المصادر

وقالت ان مشروع القرار يمنع وزارة الخزانة من إصدار أو تجديد أو تمديد أية رخص إضافية متعلقة بالزلزال الذي وقع في شهر شباط ويطالب بتطبيق عقوبات قيصر وغيرها من القوانين النافذة بحق نظام الأسد بسبب الجرائم التي ارتكبها النظام في سوريا وفق الانباء الواردة من واشنطن