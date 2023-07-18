مشهد غريب في طرابلس: أسد يستقل سيارة نقل (فيديو)

شهدت العاصمة الليبية طرابلس مشهدًا غريبًا ومدهشًا، حيث تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر أسدا وهو واقف في الصندوق الخلفي لسيارة نصف نقل من طراز "تويوتا هايلوكس".

في الفيديو، يمكن رؤية صاحب السيارة وهو يتوقف أمام محطة وقود لتعبئة سيارته، في حين يتجمع الأشخاص حول الأسد بدون أي خوف، ويبدأون في التعليق والضحك.

أسد مربوط على متن سيارة نصف نقل في #ليبيا دون حماية يثير الجدل pic.twitter.com/0SPTxVRioY — وطن. يغرد خارج السرب (@watanserb_news) July 17, 2023

أثار الفيديو الطريف استجابة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أبدى المستخدمون تعاطفهم مع "ملك الغابة"، وترددت آراء بعض المغردين بأن الأسد يبدو أليفًا، بينما اقترح آخرون أنه ربما تم حقن الأسد بمخدر جعله هادئًا وغير عدواني تجاه البشر.

قامت إحدى المغردات بالتعليق تحت اسم "عيون المها"، حيث قالت: "فقط في ليبيا يمكن أن نرى أسدًا مربوطًا على سيارة نقل، ولكن الأمر الأكثر غرابة هو تجمع الناس حوله بدون أي خوف، تمامًا كأنه قطة منزلية".

أسد مربوط على متن سيارة نصف نقل في ليبيا، ولكن المثير للاهتمام هو التفاف الاشخاص حول ملك الغابة دون خوف اطلاقًا وكأنه مجرد عنزة أو حيوان أليف 🦁🇱🇾 pic.twitter.com/4bJlTxb1pJ — سليم روبال🇩🇿 (@KossaiZe) July 17, 2023

علّق "يوسف السنيني" بنبرة ساخرة، قائلاً: "في ليبيا، يُمكن للشخص أن يشتري أسدًا من مزاد ويربيه بجانب المواشي والحيوانات الأخرى في المزرعة".

