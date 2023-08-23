مشهد مهيب.. صاعقة تلامس برج الساعة في الحرم المكي (فيديو)

وثق مقطع فيديو مصور، تداوله ناشطون على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل واسع، لحظة ملامسة صاعقة لبرج الساعة في الحرم المكي بمدينة مكة في المملكة العربية السعودية.

كما نشر الناشطون مقاطع فيديو أخرى لعاصفة قوية مصحوبة بأمطار غزيرة هبت على الحرم المكي الشريف أثناء أداء صلاة المغرب أمس الثلاثاء.

صواعق مهيبة ترسم لوحة فنية مع برج الساعة، مساء اليوم الثلاثاء.



pic.twitter.com/Q4FHnSVrCO — هاشتاق السعودية (@HashKSA) August 22, 2023

وأوضحت وكالة الأنباء السعودية أنه تم تسجيل هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالعواصف الرعدية في أجزاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة.

كما قامت قناة الإخبارية السعودية بنشر مقاطع فيديو تظهر فيها الأمطار الغزيرة وهي تتساقط على الكعبة، حيث استمرت لفترة طويلة، وأيضًا تم توثيق فيديو لصاعقة تلامس برج الساعة في الحرم المكي.

فيديو | صاعقة تلامس برج الساعة في مكة المكرمة#الإخبارية pic.twitter.com/mfZjnQa8HY — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 22, 2023

ووفقًا لتقرير المركز الوطني للأرصاد في السعودية، فإنه يتوقع استمرار هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة.

وأفاد التقرير بأن هذه الأمطار قد تسبب جريان السيول، وتكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تثير الأتربة والغبار، مما يقلل من مدى الرؤية الأفقية في أجزاء من مناطق جازان، وعسير، والباحة، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.



