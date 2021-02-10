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مصدر: الفنانة المرتدة بسمة ليست كويتية.. وثيقة

منشور 10 شباط / فبراير 2021 - 10:14
“بسمة الكويتية”
“بسمة الكويتية”

أكد مصدر أمني كويتي، عدم صحة المزاعم التي روجتها الفنانة “بسمة الكويتية” بشأن حملها للجنسية الكويتية، وذلك بعد إعلان تركها للدين الإسلامي.

ونقلت جريدة “الأنباء” الكويتية عن المصدر، أن “ابتسام مهدي عراقية الأصل، وقد حاولت أن تحصل على الجنسية الكويتية لكنها لم تتمكن من ذلك”.

ونشر صاحب حساب “الغطريف” صورة بطاقة الإقامة لـ”ابتسام/ بسمة”، فإن اسمها الكامل هو “ابتسام حميد صالح مهدي، وهي عراقية الأصل إريتيرية الجنسية، ولا تمت للكويت وأهلها بأي صلة وهي خارج الكويت منذ وقت طويل”.

وأضاف: أنها “اضطرت تحت وطأة المستندات التي تمت مواجهتها بها للاعتراف بأنها عراقية، وأنها قامت بتعديل أوضاعها إلى الجنسية الإريترية، وقد حصلت على إقامة بهذه الجنسية لكنها غادرت إلى دولة أخرى قد تكون أوروبية”.
وكانت ابتسام مهدي الملقبة “بالفنانة بسمة الكويتية” أعلنت تركها للدين الإسلامي واعتناق الديانة اليهودية، ونشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو تعلن فيه عن ذلك كما اعلنت عن معارضتها لحكم آل الصباح في الكويت

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