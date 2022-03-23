مصدر عبري: زيارة مرتقبة للأسد إلى الرياض والقاهرة...!!!.

ابدى الرئيس السوري بشار الاسد استعداده لزيارة المملكة العربية السعودية ومصر، في وقت قريب عقب زيارته دولة الإمارات والاجتماع الثلاثس المصري الاماراتي الاسرائيلي في شرم الشيخ والذي بحث عودة سورية الى الجامعة العربية

وقال موقع ديبكا الاستخباراتي الإسرائيلي: “يعتزم الرئيس السوري بشار الأسد زيارة الرياض والقاهرة قريباً”.

وأضاف الموقع الإسرائيلي أن زيارة الأسد إلى الرياض والقاهرة، تأتي بعد زيارته الإمارات العربية المتحدة الأسبوع الماضي.

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ونقل الموقع عن مصادر خليجية أن رأس نظام الأسد سيزور الرياض والقاهرة، مشيراً إلى أنه سيلتقي في الرياض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وفي القاهرة سيلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وأوضح الموقع أن هذه الزيارات تأتي ضمن المساعي العربية لعودة نظام الأسد إلى جامعة الدول العربية، قبيل قمة نوفمبر في الجزائر.

يذكر أن دولة الإمارات استقبلت يوم الجمعة الماضي رأس النظام بشار الأسد، كأول دولة عربية يزورها الأسد، وذلك ضمن مساعي الإمارات لإعادة تعويم رأس نظام الأسد.

وكانت السعودية حجر عثرة امام الاسد للعودة الى الجامعة العربية وهو ما دعا الى تاجيل قمة الجزائر العربية من مارس الماضي الى نوفمبر المقبل