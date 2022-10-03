مصرع 14 مدنيا بهجوم مسلح شرق الكونغو

قتل 14 مدنيا بهجوم جديد قد تكون نفذته ميليشيا "تحالف القوى الديمقراطية" شمال شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية ، حسبما أفاد به مسؤولون يوم الأحد.

وبين جاك أناياي باندينغاما رئيس إحدى المنظمات الشبابية المحلية، أن مسلحين يشتبه بانتمائهم إلى "تحالف القوى الديمقراطية" دخلوا مساء السبت إلى منطقة تابعة لقبيلة بانيالي تشابي بإقليم إيتوري، وقتلوا 14 شخصا بالسواطير.

وأضاف أن المسلحين جرحوا شخصين آخرين وأحرقوا 36 منزلا في القرية.

ومن جهته، أشار إتيان بابانيلو تشابي رئيس قبيلة بانيالي تشابي، إلى أن الضحايا دفنوا في مقبرة جماعية، محذرا من أن "هذا الهجوم يهدد عودة أبناء القبيلة".

كما حمل فوستين مبوما بابانيلاو رئيس جمعية ثقافية في بانيالي تشابي، مسؤولية الهجوم لوجود عدد غير كاف من أفراد الجيش في هذه المنطقة، حيث تنشط العديد من الجماعات المسلحة.

يشار إلى أن "تحالف القوى الديمقراطية" الذي يزعم تنظيم "داعش"، أنه أحد فروعه في إفريقيا الوسطى، يعد من بين أعنف الجماعات المسلحة الناشطة في المنطقة، حيث اتُهمت الميليشيا بقتل آلاف المدنيين الكونغوليين وتنفيذ هجمات دامية في أوغندا المجاورة.