مصرع 5 أطفال بحريق شقة سكنية في الرصيفة الأردنية

البوابة- توفي خمسة أطفال جراء حريق اندلع في شقة سكنية بمدينة الرصيفة شمال العاصمة الاردنية عمان، وفق ما افاد بيان لمديرية الأمن العام الجمعة.

وقال الناطق الاعلامي باسم المديرية في بيان مقتضب عبر تويتر انه "توفي خمسة أطفال صباح اليوم (الجمعة) إثر حريق شب داخل أحد الشقق في الطابق الثاني بمنطقة أسكان الأمير هاشم في لواء رصيفة".

واوضح انه جرى فور تلقي البلاغ تحرك كوادر الدفاع المدني الى الموقع وعملوا على إخماد الحريق، واثناء التفقد للموقع تم العثور على جثث الاطفال الخمسة واخليت إلى مستشفى الأمير فيصل الحكومي، فيما قامت الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

خمس وفيات لاطفال بحريق بمنطقة الرصيفة



قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام انه توفي خمسة أطفال صباح اليوم إثر حريق شب داخل أحد الشقق في الطابق الثاني بمنطقة أسكان الأمير هاشم في لواء رصيفة . — sahemabadi (@sahemabadi) August 19, 2022

وقامت الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.