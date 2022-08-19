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مصرع 5 أطفال بحريق شقة سكنية في الرصيفة الأردنية

منشور 19 آب / أغسطس 2022 - 09:07
ارشيف

البوابة- توفي خمسة أطفال جراء حريق اندلع في شقة سكنية بمدينة الرصيفة شمال العاصمة الاردنية عمان، وفق ما افاد بيان لمديرية الأمن العام الجمعة.

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وقال الناطق الاعلامي باسم المديرية في بيان مقتضب عبر تويتر انه "توفي خمسة أطفال صباح اليوم (الجمعة) إثر حريق شب داخل أحد الشقق في الطابق الثاني بمنطقة أسكان الأمير هاشم في لواء رصيفة".

واوضح انه جرى فور تلقي البلاغ تحرك كوادر الدفاع المدني الى الموقع وعملوا على إخماد الحريق، واثناء التفقد للموقع تم العثور على جثث الاطفال الخمسة واخليت إلى مستشفى الأمير فيصل الحكومي، فيما قامت الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

 

وقامت الأجهزة الأمنية بفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

كلمات دالة:الرصيفةحريقاسكان الأمير هاشمالأردنعمان

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