مصري يغرس سكين مطبخ في ظهر زوجته بسبب مصاريف العيد

اقدم مصري على غرس سكين مطبخ في ظهر زوجته خلال شجار بينهما على خلفية مطالبتها له بمصاريف للعيد بينها ثمن ملابس جديدة لاولادهما، بحسب ما افادت مصادر اعلامية محلية الاربعاء.

وقال موقع المصري اليوم ان الزوجة نقلت الى المستشفى في حالة حرجة في اعقاب الجريمة التي وقعت ساعة الافطار في منطقة مصر القديمة.

واوضح الموقع ان التحريات بينت ان شجارا نشب بين الرجل والمراة اللذين مضى على زواجهما 13 عاما، بسبب رفض الزوج طلب زوجته اعطاءها مصاريف لشراء مستلزمات العيد ومن ضمنها ملابس للاولاد.

وتابع الموقع ان الزوج تناول في خضم الشجار سكينا من المطبخ وطعن به زوجته في ظهرها ثم فر هاربا، قبل ان يتم القاء القبض عليه من قبل دورية للشرطة.

ذبحها من الرقبة

على صعيد اخر، قال موقع "المصري اليوم" ان التحقيقات لا تزال متواصلة في واقعة وثقتها كاميرات المراقبة وقام خلالها رجل اخر بذبح زوجته ثم طعن ابنتها وسط سوق تجاري في منطقة 6 أكتوبر الاسبوع الماضي.

وبحسب الموقع، فقد سدد الزوج الذي يدعي "هشام" عدة طعنات في منطقة الصدر لزوجته "دعاء" البالغة 32 عاما ثم ذبحها من الرقبة، قبل ان يقدم على طعن ابنتها "حبيبة" البالغة 13 عاما، فأصابها بجروح في الذراعين والساقين.

وقد حرى على نطاق واسع تداول مقطع الفيديو الذي يوثق الجريمة ومدته نحو 70 ثانية، والذي وصفه الكثير من المعلقين بانه تكرار لجريمة مقتل الطالبة الجامعية في المنصورة، والتي لقيت حتفها ذبحا على يد زميلها في الشارع السنة الماضية.