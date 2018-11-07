مصر: أحكام بالإعدام على عناصر داعشية قتلوا جنودا

أصدرت محكمة عسكرية مصرية، الأربعاء، حكما غيابيا بإعدام ثمانية متهمين ينتمون إلى تنظيم "ولاية سيناء" الفرع المصري لتنظيم داعش، بعد إدانتهم بقتل عدد من الجنود المصريين.

ونقلت وكلة فرانس برس، عن مسؤول عسكري قوله، إن القضية تعود "لوقائع مختلفة ارتكبها المتهمون عام 2016 ترتب عليها مقتل عدد من العسكريين، منها استهداف أحد الكمائن وسيارة جيش".

ووفقا للمسؤول، فإن المحكمة العسكرية بمحافظة الإسماعيلية الساحلية شمال القاهرة، قضت أيضا بالسجن المؤبد (25 عاما) على 32 متهما، والسجن المشدد 15 سنة على متهمين اثنين. كما قضت المحكمة ببراءة اثنين آخرين.

ومنذ عزل الرئيس الأسبق، المنتمي لتنظيم الإخوان المحظور، محمد مرسي، في 2013 بعد احتجاجات شعبية ضخمة، تخوض قوات الأمن وخصوصاً في شمال سيناء، مواجهات عنيفة ضد مجموعات متطرفة، بينها تنظيم "ولاية سيناء" المسؤول عن تنفيذ عدد كبير من الاعتداءات الدامية في البلاد ضد الشرطة والجيش والمدنيين.

وفي التاسع من فبراير الماضي، أطلق الجيش المصري بالتعاون مع الشرطة عملية عسكرية شاملة تحت اسم "سيناء 2018" في شمال ووسط سيناء، حيث يتركز الفرع المصري لتنظيم داعش، وقد أسفرت عن مقتل مئات المسلحين المتطرفين.