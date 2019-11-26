مصر.. إخلاء سبيل صحفيين أمضيا فترة الحبس الاحتياطي

ذكرت مصادر حقوقية وقانونية مصرية، أن نيابة أمن الدولة العليا قررت إخلاء سبيل الصحفيين محمد الحسيني، وأحمد السخاوي بعد تجاوز احتجازهما فترة الحبس الاحتياطي.

وقال المحامي مختار منير إن نيابة أمن الدولة العليا قررت إخلاء سبيل المصور الصحفي محمد الحسيني بضمان محل إقامته، بعد مرور أكثر من 26 شهرا على القبض عليه وحبسه وذلك لانقضاء فترة حبسه الاحتياطي.

وتم القبض على محمد الحسيني الصحفي في جريدة "الشورى" الأسبوعية والحاصلة على ترخيص من المجلس الأعلى للصحافة، خلال تصويره تقريرا عن غلاء أسعار المستلزمات الدراسية، في 12 سبتمبر 2017 بصحبة زميلة له تم إخلاء سبيلها بعد فترة وجيزة.

وألقي القبض على الصحفي أحمد السخاوي من منزله في 25 سبتمبر 2017، إلى أن ظهر في النيابة في 22 أكتوبر، حيث قررت حبسه 15 يوما دون حضور محاميه في أول جلسة، ووجهت له النيابة تهمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة.

وفي 28 أبريل 2018، قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الصحفي أحمد السخاوي، بإجراءات احترازية، إلا أن النيابة طعنت في القرار، وتم قبول استئناف النيابة ليستمر حبسه لأكثر من عامين.