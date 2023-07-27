مصر تسجل درجات حرارة غير مسبوقة.. وهذا موعد انحسار الموجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر عن ارتفاع غير مسبوق في درجات الحرارة في مختلف مناطق البلاد.

وحسب التقارير الجوية الصادرة، فقد تجاوزت درجات الحرارة المحسوسة في القاهرة ومحافظات الوجه البحري حاجز الـ 43 درجة مئوية، فيما بلغت في محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء 45 درجة مئوية.

وأكدت الأرصاد الجوية المصرية أن تأثير الموجة الحارة مستمر في مصر اليوم الخميس، حيث

يتوقع أن تسجل درجات الحرارة أعلى مستوياتها خلال هذا اليوم، ولكن من المتوقع أن تبدأ في الانخفاض بداية من السبت بمعدل محسوس.

وفي ضوء هذه الظروف الجوية القاسية، قدمت مدير مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إيمان شاكر، نصائح هامة للمواطنين للتعامل مع الموجة الحارة والتقليل من تأثيرها على صحتهم وسلامتهم.

ومن بين هذه النصائح:

تناول السوائل الباردة والمياه بكثرة على مدار اليوم لمنع الجفاف والتعب الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة.

ارتداء الملابس القطنية والفضفاضة ذات الألوان الفاتحة للحد من الاحتفاظ بالحرارة في الجسم.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال ساعة الذروة من الساعة ١٢ ظهراً وحتى الرابعة عصراً.

وتوضح إيمان شاكر أنه من المتوقع حدوث انخفاضات كبيرة في درجات الحرارة اعتبارًا من يوم السبت، حيث ستكون القاهرة الكبرى نحو 36 درجة مئوية، وفي جنوب البلاد حوالي 40 درجة مئوية. وعليه، فإن تلك الانخفاضات ستأتي بالتزامن مع ارتفاعات في نسب الرطوبة على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وتحذّر إيمان شاكر من أن ارتفاع الرطوبة الكبيرة قد يجعل المواطنين يشعرون دائمًا بأن درجات الحرارة أعلى من معدلها الطبيعي، وتؤدي هذه الظروف الجوية إلى تكوّن الشبورة في الصباح الباكر على مناطق الدلتا والوجه البحري، ولكنها تتلاشى تدريجياً في السادسة صباحاً ولا تؤثر على حركة المرور والسيارات.

