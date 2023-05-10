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مصطفى بكري يسقط مغشيا عليه في جنازه شقيقه محمود

تاريخ النشر: 10 أيّار / مايو 2023 - 09:56
مصطفى بكري يسقط مغشيا عليه خلال جنازه شقيقه محمود بكري

سقط البرلماني المصري مصطفى بكري مغشيا عليه خلال تشييع جنازة شقيقه الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ محمود بكري في مسقط راسه في محافظة قنا جنوبي البلاد.

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وكان مصطفى بكري قد تعثر جراء تدافع الحشود خلال الجنازة حيث سقط على الارض واصيب بجرح قطعي غاب بعده عن الوعي,

وقبل السقوط، شوهد مصطفى بكري باكيا بحرقة اثناء مشاركته في حمل نعش شقيقه الراحل محمود بكري ، كما سمع وهو يردد بصوت تقطعه العبرات "مش مصدق انه مات".

وقد جرى نقل مصطفى بكري الى المستشفى لتلقي العلاج عقب السقطة وانتهاء مراسم الدفن,

وشارك المئات في تشييع جنازة محمود بكري التي جرت عقب صلاة عصر الاربعاء في مسقط راسه بقرية المعنا في قنا، والتي كان اوصى بان يدفن فيها.

 

وكان مصطفى بكري نعى شقيقه محمود بكري الذي توفي في مستشفى المعادي العسكري بعد مرحلة من العلاج امتدت اكثر من شهرين.

وعانى محمود بكري قبل وفاته من التهاب رئوي وخلل في الجهاز المناعي.

كلمات دالة:مصطفى بكريمحمود بكريوفاة محمود بكريقنامصر

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