مضادات جوية على مباني بغداد: قلق بين السكان وتساؤلات حول السبب

تسود حالة من القلق بين سكان أحياء العاصمة العراقية بغداد بعد نشر القوات العسكرية مضادات جوية على أسطح المباني الحكومية، ما أثار تساؤلات وجدلاً حول الأسباب وراء هذا الإجراء.

ووفقًا لموقع "السومرية نيوز"، فقد أثار نشر مضادات الطائرات على المباني استغراب وقلق الأهالي في بغداد. وتم تداول الأمر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تساءل الكثيرون عن سبب هذه الخطوة المفاجئة وغير المألوفة.

ونقلت شبكة "سكاي نيوز عربية" تصريحات مصدر أمني أشار فيها إلى أن نشر المضادات الجوية جاء في إطار خطة لتأمين أهداف حيوية في العاصمة العراقية.

من جانبه، ذكر اللواء تحسين الخفاجي، المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العراقية، في تصريحات لوسائل الإعلام، أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية سماء العراق من أي هجوم جوي أو انتهاك للأمن. وأكد الخفاجي أن هذا النوع من الإجراءات هو روتيني ويتم اتباعه في دول العالم للحفاظ على أمن الأجواء الوطنية.

وبينما لم تصدر وزارة الدفاع العراقية أو أي جهة حكومية أخرى توضيحًا رسميًا حتى الآن بشأن أسباب نشر مضادات الطائرات على أسطح المباني الحكومية، فإن هذه الخطوة تظل تثير التساؤلات والتكهنات حول الأسباب الحقيقية وراءها.