مطالبة فلسطينية لمنع تشريح جثمان الشهيد عدنان خضر

تقدمت طواقم قانونية في هيئة شؤون الأسرى والمحررين بطلب مستعجل لمحاكم الاحتلال الاسرائيلي لمنع إجراء أي تشريح لجثمان الشهيد والأسير السابق خضر عدنان.

وأشار حسن عبد ربه المتحدث باسم الهيئة إلى أن الجهود متواصلة لاستعادة جثمان الشهيد عدنان، وتمكين عائلته وأحبائه من وداعه ومواراته الثرى.

وبين عبد ربه أن نقل جثمان عدنان من المستشفى إلى معهد الطب العدلي لا تعني بالضرورة إجراء عملية تشريح للجثمان إنما هو نقل روتيني في سياق احتجاز الجثمان في ثلاجات الموتى، على غرار بقية الشهداء المحتجزة جثامينهم.

وسبق أن أبلغت الأسرى رسميا في ساعات مبكرة من فجر أمس الثلاثاء،

ونال الأسير خضر عدنان المنحدر من بلدة عرابة جنوب جنين بالضفة الغربية الشهادة عقب معركة إضراب عن الطعام، استمرت مدة 87 يومًا رفضًا لاعتقاله.