مظاهرات ضد ظريف في ايران

احتشد عدد من المتظاهرين الإيرانيين أمام مكتب وزارة الخارجية الإيرانية في مدينة مشهد بشمال شرق البلاد، في فعالية احتجاج ضد وزير الخارجية، محمد جواد ظريف.

وينتمي المحتجون إلى قوات التعبئة "الباسيج"، وكانوا يرددون شعارات "الموت لمن يثير الفتنة، والموت لأمريكا وإسرائيل".

ظريف يحاول التبرير

وحاول وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، تبرير ما تفوه به وقال إنه "قطع عهدا بحماية مصالح البلاد" لن يتخلى عنه "حتى النهاية"، مؤكدا إشادته الدائمة في "الداخل والخارج" بقائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني.

وفي رسالة له على موقع "إنستغرام" انتقذ ظريف اللغط الذي أثير بشأن حديث غير علني له سرب إلى وسائل الإعلام، موضحا أن "هذا الحديث هو بحث نظري سري حول ضرورة تفعيل الدبلوماسية والميدان الهدف منه هو نقل تجربة ثماني سنوات إلى المسؤوليين المستقبليين، لكن المؤسف أن هذا الحديث تحول إلى مناوشات داخلية واستغله البعض للانتقاد الشخصي".

وأعرب ظريف عن اعتزازه بالعلاقة العميقة بينه وبين سليماني على مدى عقدين وما رافقها من "ود وصداقة وعمل مشترك".

روحاني يأمر بالتحقيق في تسريبات ظريف

والثلاثاء ذكر المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علی ربیعی أن الرئيس حسن روحاني أمر وزير الاستخبارات بمعرفة ملابسات تسريب التسجيل الصوتي لظريف، الذي تضمن تصريحات مثيرة للجدل حول القائد السابق لفيلق القدس قاسم سليماني وبعض تصرفاته.

وأضاف المتحدث أن الحكومة بانتظار عودة ظريف إلى إيران لتقديم إفادة حول ما جاء في التسريب.