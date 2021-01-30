مظاهرات في تونس تطالب باسقاط النظام

رفع محتجون شعار اسقاط النظام بعد مشادات ومواجهات شهدتها شوارع تونس بين عناصر الأمن ومحتجين الذين طالبو ايضا بـ “الشغل والحرية والكرامة الوطنية“، على بعد أمتار من مقر وزارة الداخلية.

أرسلت وزارة الداخلية التونسية تعزيزات أمنية مكثفة؛ لإغلاق كل الطرق المؤدية إلى شارع الحبيب بورقيبة، الشارع الرئيس في تونس العاصمة، ومنع المحتجين من الوصول إلى مقر الوزارة، إلا أنهم تمكنوا من تجاوز الحواجز الأمنية ودخلوا إلى الشارع الرئيس.

ووصلت الاحتجاجات الاجتماعية إلى العاصمة تونس، بعد أن اندلعت في أغلب المحافظات التونسية مؤخرا، وتحولت أحيانا إلى عمليات تخريب ونهب واقتحام للمنشآت العامة والمحال التجارية.

Ulrike Meinhof said "Resistance" is when I put an end to what I don't like.

"Protest" is when I say I refuse to go along with this anymore.Resistance is when I make sure everybody else stops going along too.#Tunisia Av.Habib Bourguiba

January 23 #تونس#Tunisie pic.twitter.com/IblfYSbW0v — Ràbéb Aloui (@rababalouii) January 23, 2021

احتجاجات متواصلة

وتتواصل الاحتجاجات الشعبية، بمشاركة أحزاب سياسية ومنظمات مدنية، لا سيما أنصار أحزاب يسارية معارضة، دعت قياداتها إلى الاحتجاج على الأوضاع المتردية التي تعيشها تونس.

وعاد الشباب التونسي إلى الاحتجاج في الشارع والمطالبة بإسقاط النظام الحالي، بعد بروز مؤشرات سلبية حول التعاطي مع الملفات الاقتصادية والاجتماعية.

واعتبر المحتجون أن الحكومة فشلت في إدارة أغلب الملفات؛ وهو ما دفعهم إلى الدعوة لإسقاط النظام وتغييره بنظام قادر على حل مشاكل الشعب التونسي.

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