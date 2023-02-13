معاقبة شرطي ايراني رفض إلزام سيدة بوضع الحجاب

عاقبت الشرطة الايرانية احد منتسبيها بعد ان رفض الزام سيدة بوضع الحجاب وفق ما يقتضيه القانون في الجمهورية الإسلامية، على الرغم من اعلان السلطات الايرانية حل شرطة الاخلاق التي قتلت الشابة مهسا اميني وادت الحادثة الى اندلاع مواجهات وانتفاضة شعبية مستمرة منذ 16 من ايلول / سبتمبر الماضي وادت الى وفاة واصابة واعتقال الالاف.

شرطي ايراني: امر الحجاب لا يعنيني

ووقعت الحادثة في مركز طبّي بمحافظة كرمانشاه في غرب الجمهورية الإسلامية، وحسب الفيديو المنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فقد رفض الضابط إلزام سيّدة بوضع الحجاب، وخاطبها الضابط على مسامع الحضور "تريد الخروج بهذا الزي، لا إشكال في ذلك، الأمر لا يعنيني".

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التحقيق مع الضابط الايراني

وقام مكتب التفتيش وتلقّى التحذيرات الضرورية باستدعاء الضابط للتحقيق معه وذلك في اعقاب انتشار الفيديو ، واشارت له بان القانون الايراني يلزم السيدات من اي جنسية كانت على ارتداء غطاء الرأس

وعادت السلطات الايرانية لتفرض اجراءات مشددة على النساء بضرورة ارتداء غطاء للرأس وفرض المخالَفات لقانون الحجاب. وتحذير مالكي السيارات من عدم التزام سيدات على متنها قواعد اللباس

وفي يوم 04 كانون الأوّل / ديسمبر 2022 ، أعلن المدعي العام الإيراني، حجة الإسلام محمد جعفر منتظري، حلّ "شرطة الأخلاق"، من قبل السلطات المختصة، عقب الإحتجاجات التي اجتاحت البلاد في اعقاب مقتل الشابة مهسا اميني، لكن القاضي الايراني اكد حينها أن القضاء سيواصل مراقبة التصرفات السلوكية على مستوى المجتمع.