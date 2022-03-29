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مقتل امرأتين سوريتين في النرويج والجاني يسلم نفسه

منشور 29 آذار / مارس 2022 - 09:06
جميع أطراف الحادث من أصول سورية
جميع أطراف الحادث من أصول سورية

اعلنت الشرطة النرويجية عن العثور على سيدتين سوريتين بالغتين وقد اصيبتا بجروح خطيرة جراء هجوم عنيف ، وافادت انه تم نقلهما الى المشفى، لكن الفريق الطبي فشل في انقاذ حياتهما

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وقالت مصادر اعلامية ان قوات الطوارئ عثرت على المعتدى عليهما، وهما مصابتان بجروح خطرة في مسكن خاص في مدينة كريستيانساند جنوبي النرويج، اليوم، لكنهما توفيتا متأثرتين بجروحهما بعد نقلهما إلى المستشفى بوقت قصير، حسبما أعلنت الشرطة في منطقة أغدر مساء الاثنين.

وقال ممثل للشرطة إن الضحيتين امرأتان بالغتان. وأضاف أنه يشتبه في قيام رجل في الخمسينات من العمر بقتل المرأتين في الحادث الذي وقع في حي سوم، وذلك بعدما سلّم نفسه للشرطة.

وأوضح أن جميع أطراف الحادث من أصول سورية وأنهم يعرفون بعضهم.

وفي الخامس من شباط/فبراير العام الماضي، أعلنت الأجهزة الأمنية النرويجية توقيف فتى سوري يبلغ من العمر 16 عاما للاشتباه في تخطيطه لشن هجوم على هدف لم يتم تحديده.

كلمات دالة:سوريةالنرويجمقتل سيدتين سوريتين

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