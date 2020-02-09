مقتل جنود أمريكيين وأفغان خلال تبادل لإطلاق النار في أفغانستان

قال مسؤولون في كابول إن قوات أمريكية وأفغانية تعرضت لهجوم شرقي أفغانستان يوم السبت أثناء إجراء تحقيقات فيما وصفته صحيفة نيويورك تايمز بتبادل دامٍ لإطلاق النار بين جنود أفغان وأمريكيين خلال تدريب مشترك.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أفغانيين قولهما إن خمسة أو ستة جنود أمريكيين وستة جنود أفغان لقوا حتفهم. ونقلت الصحيفة عن مسؤول عسكري أمريكي قوله إن هناك ما لا يقل عن ستة ضحايا أمريكيين وأكد وقوع قتلى دون أن يحدد عددهم.

وقال مسؤولون أمريكيون شريطة عدم نشر أسمائهم، إنه بناء على المعلومات الأولية فقد سقط عدة ضحايا أمريكيين في الحادث.

وقال مبارز خادم، المسؤول الأمني الكبير في ننكرهار، إن اشتباكات وقعت بين قوات أمريكية وأفغانية وهناك مخاوف من وقوع خسائر بشرية.

وأصبحت “الهجمات الداخلية” سمة متكررة في الصراع الأفغاني رغم تراجعها في السنوات الأخيرة. ومع ذلك ما زالت المعلومات المتعلقة بالحادث غير واضحة مع إبلاغ مسؤول أفغاني كبير أنه لم يتضح ما إذا كان الحادث نتيجة اشتباكات بين قوات أفغانية وأخرى أجنبية أم أن متشددين إسلاميين كانوا وراء الهجوم.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: “لا نستبعد أي احتمال ولكننا لا نصفه بأنه هجوم داخلي أو هجوم من طالبان في هذه المرحلة”.

ولم يتسن حتى الآن الحصول على تعقيب من مصادر طالبان.

وقال الكولونيل سوني ليجيت المتحدث باسم القوات الأمريكية في أفغانستان، إن قوة أمريكية أفغانية مشتركة تعرضت لإطلاق نار مباشر أثناء تنفيذها عملية في إقليم ننكرهار.

وقال المتحدث: “نقيم الوضع وسنوافيكم بمزيد من التفاصيل بمجرد ورودها”.

ولم يتسن الاتصال بمصادر من طالبان للتعليق.

وقال سوهراب قادري عضو المجلس المحلي لإقليم ننكرهار إن اشتباكات وقعت بين الجيش الأفغاني وقوات أجنبية في منطقة شيرزاد ظهر السبت.

وأضاف أن جنود القوات الأفغانية يعملون بالمنطقة منذ الشهر الماضي كما أن هناك قوات أجنبية موجودة أيضا في المنطقة للتصدي لهجمات طالبان.

وقال: “يبدو أن الاشتباكات وقعت بين القوات الأفغانية والأجنبية أثناء مداهمة أو احتمال أن يكون خطأ تكتيكي قد حدث “. (رويترز)