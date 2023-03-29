مقتل شرطي بإطلاق نار في ألاباما الأمريكية

قتل الثلاثاء ضابط شرطة وأصيب آخر بجروح خطيرة إثر إطلاق نار في شمال ولاية ألاباما الأمريكية، أثناء الاستجابة لحادث عنف منزلي.

وكان ضباط من الشرطة يعتنون في امرأة وطفلين عقب تعرضهم لإطلاق نار من قبل رجل اقتحم شاب يبلغ من العمر 24 عاما، في تجمع سكني في بالمدينة، حيث عثرت الشرطة أيضا على امرأة أصيبت بالرصاص، بحسب ستيف مارشال المدعي العام للولاية.





Huntsville police officer killed, another injured responding to domestic violence call; suspect arrested https://t.co/Zqfp6oDcGY #FoxNews DEMAND DEATH PENALTY FOR SHOOTING COPS — al (@Katybugs) March 29, 2023

ونقل الضابطين المصابين إلى مستشفى هانتسفيل كما تم نقل المرأة إلى المستشفى أيضا بإصابات لا تهدد حياتها.وأشارت الشرطة إلى أن المشتبه بإطلاقه النار شاب يبلغ من العمر 24 عاما، حيث تم إلقاء القبض عليه ونقله أيضا إلى المستشفى مصابا بجروح لا تشكل تهديدا على حياته هو الآخر.