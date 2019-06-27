مقتل عشرات العمال بانهيار منجم للنحاس في الكونغو

أدى انهيار منجم نحاس في جنوب شرق الكونغو الخميس، الى مصر ما لا يقل عن 36 من العمال غير القانونيين.

وقال ريتشارد مويج حاكم إقليم لوالابا ان الانهيار وقع في منجم كوف المفتوح في امتياز شركة كاموتو للنحاس التي تملك جلينكور حصة نسبتها 75 في المئة منها.

وأوضح أن القتلى كانوا يعملون هناك بصورة غير قانونية، مشيراً إلى أن البحث ما يزال جارياً عن أحياء، لكنه لم يبين كيف انهار المنجم.

وتعتبر الكونجو الواقعة في وسط أفريقيا دولة غنية بالثروات الطبيعية كالنحاس والكوبلت. وتقع مثل هذه الحوادث القاتلة مراراً في مناجم استخراج هذه المعادن.

