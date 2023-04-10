مقتل 11 شخصا بانفجار لغم في البادية السورية

البوابه - لقي 11 سوريا حتفهم إثر انفجار لغم أرضي من مخلفات تنظيم داعش خلال بحثهم عن فطر الكمأة، في البادية السورية.

وانفجر لغم في سيارة تقل مجموعة من المدنيين في ريف محافظة دير الزور الأحد، مما أودى بحياة 11 شخصا وفقا لموقع سبوتنيك نقلاً عن مصدر محلي بريف دير الزور.

وقالت المصدر أن السكان المحليين قاموا بانتشال جثامين وضحايا انفجار اللغم الأرضي و إخلائهم إلى مشافي مدينة دير الزور، ولفت المصدر المواطنين المتوفين كانوا يقومون بجمع الكمأة في بادية جبل البشري، في جنوب غربي دير الزور.

وسبق أن قتل 6 مدنيين، جراء انفجار لغم من مخلفات تنظيم داعش في ريف حمص الشرقي، وسط سوريا، وقتل في منتصف فبراير الماضي 35 مدنيا كانوا يقومون بجمع الكمأة من خلال اعتداء نفذه إرهابيون من داعش في جنوب شرقي مدينة السخنة بريف حمص الشرقي.



الكمأة

تنمو ثمرة تنمو بشكل طبيعي في أرض البادية السورية وهي تشبه الفطر، حيث يقبل السوريون بشدة على جمعها في موسم حصادها في أواخر الشتاء وبداية فصل الربيع وتعد من ألذ وأثمن أنواع الفطريات الصحراوية التي يتناولونها في موسم ظهورها وحصادها الذي يبدأ غالبا بداية شهر يناير ويستمر حتى أواخر فصل الربيع.

وعادة ما يقتل في موسم حصاد الكمأة عشرات القتلى من المدنيين السوريين بسبب انفجار الألغام التي قام بزرعها تنظيم داعش أثناء بسط نفوذه على المنطقة.