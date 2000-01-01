سوريا: مقتل 8 مدنيين وإصابة 20 آخرين بانفجار لغم في درعا

قتل 8 مدنيين وإصيب أكثر من 20 آخرين، إثر انفجار لغم في سيارة كانت تقل أشخاصا للعمل في حصاد القمح ببلدة دير العدس في ريف محافظة درعا جنوب سوريا.

وقال مدير الصحة في درعا الدكتور أشرف برمو لوكالة "سانا" إن حصيلة ضحايا الانفجار الناتج عن لغم من مخلفات التنظيمات الإرهابية في بلدة دير العدس ارتفعت إلى 8 مدنيين من ثلاثة، بسبب إصابات البعض البليغة التي أدت إلى وفاتهم، وتم نقل جميع الجرحى إلى مشفى المجتهد بدمشق والباقي إلى مشفى الصنمين.

وتشهد بعض مناطق درعا وريفها حوادث تفجير ألغام خلفتها التنظيمات المسلحة التي عاثت ترهيبا في المنطقة.