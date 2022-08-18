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مقتل 16 رجل إطفاء بحريق مستودع نفط بكوبا

منشور 18 آب / أغسطس 2022 - 06:37
حريق في مستودع للنفط في كوبا
حريق في مستودع للنفط في كوبا

قتل 16 رجل إطفاء لا يمكن التعرف على جثث 14 منهم، كما ذكر خبير في الطب الشرعي،  في حريق استعر لأسبوع  في مستودع للنفط في غرب كوبا.

وكانت السلطات أعلنت مقتل رجلي إطفاء وفقدان 14 آخرين.

وبين  رئيس الجمعية الكوبية للطب الشرعي خورخي غونزاليس بيريز في مؤتمر صحافي إن هؤلاء المفقودين لقوا مصرعهم في مكان الكارثة.

وضيفا "بما أن البقايا التي تم العثور عليها تعرضت لدرجات حرارة عالية لفترة طويلة ، من غير الممكن إجراء عملية استخراج للحمض النووي" منها.

وذكرت الرئاسة الكوبية أن تشييع الضحايا سيجري الجمعة وأعلنت حدادا وطنيا لمدة يومين.

واندلع الحريق الناجم عن صاعقة في الخامس من آب/أغسطس في مستودع النفط في ماتانزاس على بعد مئة كيلومتر شرق هافانا.

واشتعلت النيران في أربعة من ثماني خزانات، يمكن أن تحتوي على ما يصل إلى 52 مليون لتر من النفط الخام أو المازوت، في أكبر مركز في البلاد لتخزين النفط.

كلمات دالة:النفطكوبا

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