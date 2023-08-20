مقتل 20 شخصا حرقا اثر اصطدام حافلة بشاحنة محملة بوقود في باكستان

لقي عشرون شخصا مصرعهم حرقا، واصيب 11 اخرون الاحد، اثر اصطدام حافلة ركاب بشاحنة محملة ببراميل وقود كانت متوقفة على جانب طريق في ولاية البنجاب شرقي باكستان، بحسب ما افادت مصادر طبية وشرطية.

وقال المسؤول الكبير في الشرطة بهاد احمد ان الحادث وقع صباحا قرب مدينة بيندي بهاتيان عندما اصطدمت الحافلة المتوجهة الى العاصمة اسلام اباد بشاحنة صغيرة كانت متوقفة على الطريق السريع لاهور-اسلام ابابد.

واضاف احمد ان الشاحنة كانت محملة ببراميل وقود، والتي تسببت في اشتعال كتلة نيران كبيرة طوقت الحافلة.

واوضح ان اكثر من 40 شخصا كانوا في الحافلة عند وقوع الحادث، مشيرا الى ان من تم انقاذهم تعرضوا لحروق شديدة، وعدد منهم في حالة حرجة، فيما تعرض ركاب اخرون لحروق بسيطة بعدما تمكنوا من الفرار من خلال نوافذ الحافلة.

At least 18 people were killed and 16 others injured when a passenger bus smashed into a pick-up carrying diesel near Pindi Bhattian in north Pakistan early on Sunday. pic.twitter.com/gZP1Krz2pF — CGTN (@CGTNOfficial) August 20, 2023

ولقي سائقا المركتبتين مصرعهما في الحادث بحسب الشرطة.

وتتكرر حوادث السير القاتلة في باكستان في ضوء عدم الالتزام بقواعد المرور ورداءة الطرق، خصوصا في المناطق الريفية والجبلية.

وكان 40 شخصا لقوا مصرعهم في حادث مماثل في كانون الثاني/يناير عندما اشتعلت النيران في حافلة ركاب اثر سقوطها في واد سحيق في اقليم بلوخستان جنوبي البلاد.