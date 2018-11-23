مقتل 26 على الأقل في انفجار بمسجد بإقليم خوست بأفغانستان

التفجير أسفر عن إصابة 50 آخرين، وأن المسجد المستهدف يقع في قاعدة عسكرية مقتل 26 على الأقل في انفجار بمسجد في إقليم خوست شرق أفغانستان

أفادت وسائل إعلام محلية أفغانية بمقتل 26 شخصا على الأقل اليوم الجمعة، بتفجير انتحاري داخل مسجد في مقاطعة خوست شرقي البلاد.

وذكرت رويترز أن التفجير أسفر عن إصابة 50 آخرين، وأن المسجد المستهدف يقع في قاعدة عسكرية في إقليم خوست.

وذكرت مصادر في الجيش لقناة "tolo news" الأفغانية، أن ما لا يقل عن 10 أفراد من الجيش لقوا مصرعهم في التفجير، وأصيب 15 آخرون.

وقال المتحدث باسم فوج الجيش الثاني في منطقة ماندوزاي في خوست، إن الجنود كانوا يؤدون صلاة الجمعة، عندما شنّ الهجوم الانتحاري عليهم.

ووفقا له فإن جميع الجنود المتواجدين في المسجد، هم من الفوج الثاني للجيش الأفغاني في منطقة مندوزاي في خوست.

وقال شهود عيان ومصادر من خوست، إن الخسائر البشرية أعلى مما يصرّح به مسؤولو الجيش، فيما لم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.