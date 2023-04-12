مقتل 4 أشخاص بإطلاق نار داخل محطة عسكرية في الهند

البوابه - أعلن الجيش الهندي عن مصرع 4 أشخاص بإطلاق نار في محطة باتيندا العسكرية في البنجاب، مشيرا من خلال بيان أصدره حول الحادثة إلى إبلاغهم بحادث إطلاق نار في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء داخل محطة باتيندا العسكرية.

وأكد البيان تم العثور على 4 ضحايا، لافتا إلى أن عملية التحقيق ما التي مستمرة بعد إخطار وزارة الدفاع بالحادثة.

وقال غولنيت سينغ كورانا كبير مفتشي الشرطة في باتيندا أن "شيئا ما قد حدث" مشيرا أن الجيش لم يشارك التفاصيل وأن عمليات التمشيط الداخلي للجيش مستمرة، وأن الهجوم لم يكن هجوما إرهابيا ويبدو أنه تطور داخلي في داخل المحطة العسكرية.

ونوهت مصادر إلى اختفاء بعض الأسلحة من وحدة مدفعية في المحطة قبل يومين، وأن عملية البحث جارية عن هذه الأسلحة المفقودة ومستمرة.

وتعد باتيندا منشأة عسكرية مهمة وتضم مقرات 10 فيالق التي تخضع لسلطة القيادة الجنوبية الغربية ومقرها جايبور.