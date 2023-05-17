مكافأة 10 ملايين دولار للقبض على قرصان روسي

اعلنت الولايات المتحدة عن مكافأة قدرها عشرة ملايين دولار لقاء اي معلومات تقود الى القبض على قرصان معلومات روسي اذاق العاصمة الاميركية الامرين بعدما استهدف شرطتها وعددا من مستشفياتها ومدارسها.

وتتهم وزارة العدل الاميركية القرصان ميخائيل ماتفيف المعروف باسماء مستعارة من بينها "وازاواكا" و"بوريسلسين" و"إم1إكس" باستخدام برامج فدية على غرار "هايف" و"لوكبيت" و"بابوك" لشن هجماته على اهداف في اميركا انطلاقا من روسيا.

وقال بيان للوزارة الثلاثاء، ان القرصان الروسي تمكن من حصد ما يصل اجماليه الى 200 مليون دولار من الفديات المالية من ضحاياه الذين كان يقوم بتشفير بياناتهم ويطلب تلك المبالغ للافراج عنها.

ومن بين ضحايا ماتفيف وحدات شرطة في واشنطن، اضافة الى مؤسسات اخرى من بينها مدارس ومستشفيات وجمعيات، بحسب من نقله البيان عن فيليب سيلينغر، المدّعي العام الفدرالي في نيوجيرسي.

وفي اطار سعيها لانهاء كابوس هذا القرصان الذي لا يزال طليقا وعصيا على الردع، عرضت وزارة الخارجية الأميركية مكافأة قدرها 10 ملايين دولار لقاء اي معلومات تقود إلى اعتقاله وإدانته، علما ان عقوبته قد تصل الى 20 عاماً في السجن.

ويعمد قراصنة المعلوماتية الى اختراق الانظمة ضعيفة الحماية قبل تشفير او سرقة بياناتها، ثم يطالبون اصحابها بفديات للافراج عنها، وفي حال عدم رضوخ هؤلاء، فانهم يهددونهم بنشر تلك البيانات.