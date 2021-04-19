ملتقى بادر فلسطين يوثق مسيرة كريم يونس: علم الصبر كيف يكون الصبر….

وثق ملتقى بادر – فلسطين مسيرة القائد الفلسطيني الكبير كريم يونس اقدم سجين سياسي عرفته البشرية فهو معتقل منذ 38 عاما حيث كرمه رفاق دربه واخوته بتعيينه عضوا في اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح

ولد في قرية عاره في المثلث الشمالي لفلسطين عام 1954 ورفضت سلطات الاحتلال الافراج عنه في جميع عمليات تبادل الاسرى ليستقر الحكم عليه بـ 40 عاما.

بدأ البحث عن “الفرح في احلامه” حيث الصلاة والدعاة ولقاء ارواح الشهداء مع السلام والنور

كريم يونس يعيش في حرية وسجانوه يعيشون على هامش الحرية تتهاوى سنوات السجن تحت قدميه

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