ملصق لممثلة بلا حجاب يتسبب بحظر مهرجان سينمائي في إيران

تسبب ملصق تظهر فيه ممثلة غير محجبة في اتخاذ السلطات الايرانية قرارا بحظر واحد من اقدم المهرجانات السينمائية في الجمهورية الاسلامية، بحسب ما افادت وكالة "ارنا" للانباء.

وقالت الوكالة مساء السبت أنّه تم وقف مهرجان إيسفا للأفلام القصيرة في نسخته الثالثة عشرة بقرار شخصي من وزير الثقافة بعدما ظهرت في ملصق الفيلم صورة لامراة لا ترتدي الححاب الالزامي في ايران.

والمهرجان الذي تشرف عليه نقابة مخرجي الأفلام القصيرة الإيرانيين (إيسفا) يُقام في طهران في أيلول/سبتمبر كل سنة، وذلك منذ العام 2008.

ويتعلق الامر بصورة من فيلم "موت یزدگرد" للممثلة الايرانية سوزان تسليمي ظهرت فيها من دون حجاب، واستخدمت في الملصق الترويجي للمهرجان



وكان الفيلم عرِض او مرة عام 1982.

ويلزم قانون صدر في ايران عام 1983، اي بعد اربعة اعوام على الثورة الاسلامية، كافة النساء الإيرانيات والأجنبيات بارتداء الحجاب والملابس الفضفاضة في الأماكن العامة.بصرف النظر عن ديانتهن.

حملة لفرض الحجاب

والاسبوع الماضي، صدر حكم بالسجن عامين مع وقف التنفيذ بحق الممثلة الإيرانية أفسانه بايكَان لظهورها في مناسبة سينمائية من دون الحجاب.

وقبل ذلك بيومين، اعلن المتحدث باسم الشرطة الايرانية سعيد منتظر المهدي ان "شرطة الأخلاق" ستستأنف عملها الذي يتضمن تنبيه غير الملتزمات بالحجاب في الأماكن العامة ثم احتجازهن في حال عدم الانصياع للاوامر.

وتزامن ذلك مع تاكيد شهود رؤيتهم دوريات لرجال ونساء من "شرطة الأخلاق" وهي تجوب شوارع طهران في حافلات صغيرة.

وجاءت عودة شرطة الاخلاق بعد ثلاثة اشهر من اعلان السلطات الايرانية بدء تطبيق اجراءات لرصد وضبط غير الملتزمات بارتداء الحجاب في الاماكن العامة والمركبات بالاستعانة بتكنولوجيا التعرف الذكي.

واوضح البيان انه سيصار الى توظيف تكتولوجيا التعرف الذكي لضبط ومعاقبة اللواتي ينتهكن القانون الخاص بقواعد اللباس في الجمهورية الاسلامية.

والشهر الماضي، ارسلت الحكومة الى البرلمان مشروع قانون تحت شعار "دعم ثقافة العفة والحجاب"، ويتضمن تشديدا للعقوبات، ويقترح في نفس الوقت حلولاً ثقافية لتعميم احترام اللباس الشرعي في المجتمع.