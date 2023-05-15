ملكة جمال تركيا السابقة تفوز بمقد نيابي عن حزب أردوغان (صور)

حجزت ملكة الجمال السابقة سيدا ساريباش، مقعدها النيابي، عن حزب العدالة والتنمية صاحب التوجهات الإسلامية، بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية التي جرت يوم أمس الاحد.

وتمكنت ساريباش من الفوز بالمقعد النيابي، عقب حصد "العدالة والتنمية" الذي يقوده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ثلاثة مقاعد نيابية في ولاية إيدين.

وحصد حزب الشعب الجمهوري 4 مقاعد، بينما حصل حزب الخير على المقعد الأخير في الولاية.

وولدت سيدا ساريباش، التي تبلغ من العمر 40 عاما، في مدينة إسطنبول، وتعود أول والدها لأضنة بينما تنحدر والدتها من طرابزون، وأكملت تعليمها الجامعي في جامعة غازي، قسم إدارة الأعمال.

وتحمل ساريباش درجت الماجستير في علم الاجتماع من جامعة أيدن عدنان مندريس، كما أنها حاصلة على على شهادة من جامعة الأناضول، قسم اقتصاديات العمل، ودرست العدل في كلية التربية المفتوحة في نفس الجامعة، كما أنها تلقت تدريبا في الإدارة البشرية في جامعة بوغازيتشي.

وحصلت ساريباش، المتزوجة من سمسار عقارات، ولديهما طفلان، على لقب "ملكة جمال فيت تركيا" في مسابقة ملكة جمال تركيا عام 2006، وهو العام الذي انتقلت فيه من اسطنبول إلى أيدن.

وقررت ملكة جمال تركيا السابقة، التي بدأت العمل بإنشاء محطة وقود مع زوجها، الذي يمتلك الآن 4 محطات وقود، دخول الحياة السياسية، بعد مشاركتها في عدد من الانتخابات الداخلية في حزب العدالة والتنمية، لتنتخب لاحقا كعضو في مجلس الإدارة والقرار المركزي للحزب المكون من 75 عضوا في 24 مارس 2021.