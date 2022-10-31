ملك المغرب يغيب عن قمة الجزائر وهذه هي الاسباب

يغيب ملك المغرب محمد السادس عن القمة العربية التي ستنعقد اليوم الاول من نوفمبر في الجزائر وتستمر يومين، وفق ما اكد وزير خارجيته ناصر بوريطة، الذي برر الغياب "لاعتبارات إقليمية" لم يكشف عن تلك الاعتبارات لكنه تحدث عن اوامر ملكية للوفد بالعمل رغم عدم حضوره.

المغرب: انتفاء الظروف المناسبة

في المقابل وبعيدا عن الاعتبارات الاقليمية، فقد نقلت صحيفة العربي الجديد القطرية عن مصدر دبلوماسي قوله ان غياب الملك محمد السادس عن قمة الجزائر يعود إلى "انتفاء الظروف المناسبة للمشاركة في قمة يسوق لها على أنها للم شمل العرب".

وادعى المصدر تعرّض الوفد المغربي السياسي والاعلامي لما وصفه بـ "الاستفزازات والمضايقات" خلال هبوطه في مطار هواري بومدين في العاصمة الجزائرية ، وزعم المصدر انه تم احتجاز "فريق التصوير الملكي ومسؤول بالديوان الملكي في قاعدة عسكرية جزائرية، بعد أن جرى نقلهم إليها مباشرة من المطار، مشيراً إلى أن مسؤولين جزائريين أخبروهم بإجراء اختبار الكشف عن فيروس كورونا".

فيما قال الوزير بوريطة انه بلاده احتجت على ما قال انه بتر لخريطة المغرب

الملك يلغي مشاركته في اللحظة الاخيرة

وقال المصدر للصحيفة المشار اليها انفا، انه وحتى مساء الاحد كان الملك محمد السادس يستعد للمغادرة الى الجزائر "قبل اتخاذ قرار عدم الحضور اليوم" حيث سيمثل وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة بلاده في القمة العربية، كما زعم الوفد المغربي المشارك في الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب وجود استفزازات وخروقات تنظيمية برتوكولية منافيه للاعراف الدبلوماسية على حد تعبيره ، وقال انه تعرض للتهميش والاقصاء بشكل متعمد ، وكان الملك محمد السادس قد شارك في القمة العربية في الجزائر التي انعقدت عام 2005