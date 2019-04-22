ملياردير الدنمارك يفقد اولاده الثلاثة في سريلانكا

قتل 3 من ابناء الملياردير الدنماركي آندرس هولش بوفلسن الاربعة ، في التفجيرات التي هزت سريلانكا وعرفت باسم الأحد الدامي والتي راح ضحيتها 300 شخص على الاقل

وطلب متحدث باسم بوفلسن من الجميع احترام خصوصية العائلة واكد ان الاسرة بانتظار المزيد من المعلومات في الوقت الذي اعلنت وسائل اعلام ان الاسرة كانت تقضي عطلتها في سريلانكا

وآندرس هو اغنى اغنياء الدنمارك تقدر بما يقارب 5.7 مليارات دولار ويمتلك سلسلة ملابس "بيست سيلر"، والمتجر البريطاني عبر الإنترنت "أسوس"، والمتخصص في بيع الأزياء ومستحضرات التجميل كما يمتلك 200 ألف فدان في إسكتلندا

وكان بوفلسن (46 عاما) ورث مجموعة بيست سيلر عن والديه ميريتي وترولز بعد تأسيسها في 1975.

والمجموعة التي تملك حوالى ثلاثة آلاف نقطة بيع في 70 بلدا تضم أيضا العلامات التجارية فيرو مودا وأونلي وجاك أند جونز.