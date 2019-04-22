ملياردير الدنمارك يفقد اولاده الثلاثة في سريلانكا

منشور 22 نيسان / أبريل 2019 - 05:44
ملياردير الدنمارك فقد ثلاثة من اربعة ابناء
ملياردير الدنمارك فقد ثلاثة من اربعة ابناء

قتل 3 من ابناء الملياردير الدنماركي آندرس هولش بوفلسن الاربعة ، في التفجيرات التي هزت سريلانكا وعرفت باسم  الأحد الدامي والتي راح ضحيتها 300 شخص على الاقل 

وطلب متحدث باسم بوفلسن من الجميع احترام خصوصية العائلة واكد ان الاسرة بانتظار المزيد من المعلومات في الوقت الذي اعلنت وسائل اعلام ان الاسرة كانت تقضي عطلتها في سريلانكا 
وآندرس هو اغنى اغنياء الدنمارك  تقدر بما يقارب 5.7 مليارات دولار ويمتلك سلسلة ملابس "بيست سيلر"، والمتجر البريطاني عبر الإنترنت "أسوس"، والمتخصص في بيع الأزياء ومستحضرات التجميل كما يمتلك 200 ألف فدان في إسكتلندا 

وكان بوفلسن (46 عاما) ورث مجموعة بيست سيلر عن والديه ميريتي وترولز بعد تأسيسها في 1975.

والمجموعة التي تملك حوالى ثلاثة آلاف نقطة بيع في 70 بلدا تضم أيضا العلامات التجارية فيرو مودا وأونلي وجاك أند جونز.

ÙØªÙØ¬Ø© Ø¨Ø­Ø« Ø§ÙØµÙØ± Ø¹Ù âªANNE ANDERS HOLCH POVLSENâ¬â

كلمات دالة:

© 2000 - 2019 البوابة (www.albawaba.com)

مواضيع ممكن أن تعجبك

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن