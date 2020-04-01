منظمة الصحة: إصابات كورونا ستصل مليونا والوفيات 50 ألفا خلال أيام

عبر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس عن قلقه العميق يوم الأربعاء تجاه ”التزايد السريع لوتيرة تفشي“ فيروس كورونا المستجد على مستوى العالم والذي وصل الآن إلى 205 دولة ومنطقة.

وقال جيبريسوس في مؤتمر صحفي افتراضي من مقر المنظمة في جنيف ”خلال الأسابيع الخمسة الماضية كان هناك تزايد متسارع في عدد الحالات الجديدة وزاد عدد الوفيات بأكثر من الضعف في الأسبوع الماضي“.

وقال مدير المنظمة ”خلال الأيام القليلة القادمة سنصل إلى مليون حالة إصابة مؤكدة في حين ستصل الوفيات إلى 50 ألفا على مستوى العالم“.

