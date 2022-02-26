منع المذيع حسام حداد من الظهور على اي قناة مصرية بسبب نادي الاهلي

ايد نقيب الإعلاميين في مصر طارق سعدة، قرارا لهيئة الوطنية للإعلام في مصر إحالة المذيع حسام حداد للتحقيق وإيقافه عن العمل، لما بدر منه اليوم ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على شاشة القناة الأولى واتخذ قرارا بمنعه من الظهور على اي قناة مصرية.

التحقيق مع حسام حداد

وبحسب القرار، فقد خضع حسام حداد للتحقيق في مقر النقابة وأقر بما هو منسوب إليه من مخالفات وعليه فقد تم استمرار منعه من الظهور عن ممارسة النشاط الإعلامي على أي وسيلة إعلامية داخل جمهورية مصر العربية.

وبين القرار أن حداد خالف ميثاق الشرف الإعلامي "باب المبادئ العامة فقرة 4" والتي تنص على تأكيد دور الإعلامي في حماية الوحدة الوطنية والتماسك القومي.

حسام حداد مخالف ميثاق الشرف

كما خالف باب الواجبات فقرة رقم (9) والتي تنص على الامتناع عن بث ما يغذي ثقافة العنف والكراهية. وقد خالف حسام حداد أيضا مدونة السلوك المهني (البند العاشر) والذي ينص على الامتناع عن إثارة الكراهية والتمييز والتحريض بكل أنواعة بين أطياف الشعب وفئاته.

الاهلي المصري

وفي وقت سابق أثار الإعلامي حسام حداد، مقدم برنامج "صباح الخير يا مصر"، الجدل بعد ظهوره في حلقة البرنامج، وحديثه عن مباراة الأهلي وفريق بالميراس البرازيلي ضمن بطولة مونديال الأندية المقامة في دولة الإمارات العربية.

وقال حسام حداد خلال البرنامج إن "النادي الأهلي لا يلعب باسم مصر، فهو يلعب باسمه كناد مصري، وليس من الضروري أن يشجعه الجميع اليوم، ولكن علينا أن نلتف خلف المنتخب المصري الذي سيلعب خلال شهر من الآن مباراتين للتأهل لكأس العالم 2022".

الاهلي لا يلعب باسم مصر



وقال "حداد" خلال البرنامج إن النادي الأهلي لا يلعب باسم مصر، فهو يلعب باسمه كناد مصري، وليس من الضروري أن يشجعه الجميع اليوم، ولكن علينا أن نلتف خلف المنتخب المصري الذي سيلعب خلال شهر من الآن مباراتين للتأهل لكأس العالم 2022.

تعليق حسام حداد على ايقافه

وفي أول تعليق له على قرار الهيئة الوطنية للإعلام بإيقافه عن العمل، قال حسام حداد، مذيع برنامج «صباح الخير يا مصر»، عبر صفحته على «فيسبوك»: «قرأت وأقرأ ما يُكتب.. أحترم الآراء البناءة وأصغي لها، لكن وجب التوضيح».

وتابع حداد: «أنا مشجع أهلاوي منذ طفولتي.. أحب النادي وأشجعه وأحترم رموزه ونجومه.. لم أخفِ انتمائي يومًا للأهلي، ولمن يريد، بحث صغير يثبت ذلك”.

وأضاف: «أنا مع كل نادي مصري يلعب ضد أي نادي خارجي بقلبي وعقلي، وهذا ما دعوت له دائما، واليوم أضفت إليه أنّ للمشجعين الحق في تشجيع من يريدون من أندية، وهذا ألف باء كرة القدم، مع التأكيد على ضرورة الاصطفاف الوطني خلف المنتخب في مباراتينا مع السنغال في تصفيات كأس العالم.. وغريب على أن يأتي اليوم الذي اضطر فيه لتوضيح دعمي للنادي الأهلي خصوصًا أو لأي نادي مصري يقابل فريقا خارجيا بشكل عام.. ولكن ولحرصي على مشاعر كل المعنيين، أقدم أسفي أن خانني التعبير فحملت طيات كلماتي ما لم أقصد.. دمتم بألف خير وكل التوفيق للنادي الأهلي اليوم في مباراته ولنضف كأسا جديدة وميدالية جديدة لمصر كلها».

من هو الإعلامي حسام حداد؟

_تخرج من كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة عام 2009.

_هو شاعر بجانب عمله في الوسط الإعلامي.

_حسام حداد بدأ مشواره الإعلامي مذيعا للأخبار بقناة اكسترا نيوز.

_قدم عبر شاشتها عددا من البرامج من بينها برنامج هذا الصباح وبرنامج اكسترا تكنولوجي.

_انتقل حسام حداد لفترة إلى قناة الحياة وقدم عبر شاشتها برنامج التوك شو الشهير “الحياة اليوم” مع كل من الإعلامي محمد شردي والإعلامية لبنى عسل.

_يقدم حاليًا برنامج «صباح الخير يا مصر» بعد انضمامه للتليفزيون المصري ضمن خطة التطوير في ديسمبر 2020.