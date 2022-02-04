من هو الخليفةالمحتمل لـ قرداش زعيم داعش المقتول؟

رجح محللون ومتابعون لشأن الجماعات المتطرفة والتفاصيل في داخل اروقة التنظيمات الارهابية احد الاسماء لخلافة عبدالله قرداش زعيم تنظيم "داعش" الذي لقي حتفه في انزال جوي لقوات التحالف فجر الخميس

العملية الاميركية التي ساندتها قوات سورية الديمقراطية وبدعم معلوماتي وامني من الحكومة العراقية ستشكل "تداعياتٍ سلبّية على المعنويات القتالية" لخلايا التنظيم النائمة التي تتحرك في سوريا والعراق خاصة، بأوامر قادتها المحليين، وليس بأوامر قادة الصف الأول للتنظيم"، وفق ما نقل موقع العربية نت عن المحلل العسكري والأمني إحسان القيسون

من هو خليفة قرداش ؟

ورجح القيسون على أن "العيساوي" هو أبرز المرشّحين لقيادة التنظيم، لافتا إلى أن اسمه الكامل "جبار سلمان العيساوي"، من مواليد العام 1982 وينحدر من مدينة الفلوجة التابعة لمحافظة الأنبار.

كما أضاف أن التنظيم سمى سابقا خليفة محتملا يدعى هاشم الجريسي، إلا أن اسم العيساوي وهو من قادة الصف الأول للتنظيم يتردد حالياً".

وأضاف أن "العيساوي هو أحد القيادات الميدانية البارزة المخوّلة لاستلام زعامة داعش ولأنه يُعرف بالعيساوي فهو ينتمي لعشيرة البو عيسى العربية التي تتواجد في محافظة الأنبار وأريافها، وكان قد تدرّب سابقاً على صناعة العبوات الناسفة وكيفية زرعها وتفجيرها على يد المدعو علي إسماعيل الكويتي".

وقال "على الرغم من وجود أنباء أفادت بمقتله قبل سنوات، لكن المعلومات المتوفرة لدينا تفيد بأن ذلك غير صحيح وأنه نشط حتى الآن في صفوف التنظيم، ويُعرف أيضاً باسم أبو ياسر العيساوي وهو حريص بشكلٍ كبير على عدم الظهور حتى على المنصّات الإعلامية للتنظيم"، لكن رغم ذلك تتوافر لديه صورة واحدة نُشِرت على بعض المواقع الإخبارية.



احتمال الانشقاق والخلاف في داعش

كما رجّح أن يندلع خلاف بين قادة الصف الأول لداعش في حال عدم إجماعهم على "العيساوي"، ما يعني انشقاقاً في صفوف التنظيم، بحسب المحلل العسكري والأمني الذي كشف أيضاً أن "مقاتلي داعش الآن ينتمون للرعيل الثالث والرابع وهم الذين يكونون الخلايا النائمة والمتنقلة، أما الرعيل الأول والثاني منهم فهم أولئك الذين ينتمون للهيئة الشرعية والإفتاء، ومن بينهم قضاة شرعيون، وهم المسؤولون عن توزيع الأموال وإدارة التنظيم وسير العمليات القتالية، ولذلك بات وجود الخليفة أمراً رمزياً".

يذكر أن قرداش كانت قتل ليل الأربعاء الخميس بعملية إنزال أميركية في بلدة أطما في إدلب شمال غربي سوريا. فقد عمد رأس داعش عند بداية العملية، إلى تفجير نفسه وزوجته بقنبلة، عند بدء العملية.

