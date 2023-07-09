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من هو زعيم داعش الذي اغتيل بغارة أمريكية شرق سوريا ؟

تاريخ النشر: 09 تمّوز / يوليو 2023 - 01:10
دورية أمريكية في شرق سوريا
دورية أمريكية في شرق سوريا

أكدت القيادة المركزية الأميركية اليوم الأحد أنها قضت على قيادي بارز في تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، بغارة جوية في شرق سوريا يُدعى أبو أسامة المهاجر.

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وأوضحت القيادة في بيان صادر عنها أن الغارة التي نفذتها لم تؤدي إلى وقوع أي ضحايا من المدنيين، وأنها لا تزال تقوم بتقييم أي أضرار محتملة للمدنيين نتيجة لهذه العملية.

ونقل البيان تصريحات الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية، الذي أكد أن الولايات المتحدة ما زالت ملتزمة بالقضاء على تنظيم "داعش" في المنطقة.

وأشار إلى أن التهديد الذي يمثله التنظيم ليس محصوراً في المنطقة فحسب، بل يمتد أيضًا للمناطق الأخرى.

وأضاف البيان أن الضربة الجوية تم تنفيذها باستخدام طائرات مسيرة من طراز إم.كيو-9 يوم الجمعة.

وذكر أن هذه الطائرات تعرضت لتحركات استفزازية من طائرات روسية في نفس اليوم، وتمت المواجهة بينهما لمدة تقارب ساعتين.
 

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