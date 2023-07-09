قائد قطار يتفادى كارثة (فيديو)

في واقعة استثنائية ومدهشة، تمكن قائد قطار شجاع في أوغندا من اتخاذ القرار الصائب في اللحظة المناسبة، مما أدى إلى تفادي كارثة كبيرة وخسائر بشرية في أرواح المسافرين على متن القطار.

وتبين أن السائق قرر إيقاف المحرك وسحب الفرامل بعد اكتشافه اختفاء السكة الحديدية المتبقية تمامًا، وفقًا للتقارير المحلية، في مشهد لم يحدث من قبل، وأثار دهشة الجميع.

وتم تداول مقطع فيديو انتشر بشكل واسع يُظهر القطار متوقفًا في منتصف الطريق وسط صدمة المارة.

و أشارت بعض التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن السكة الحديدية اختفت بسبب سرقتها من قبل لصوص يهدفون إلى بيعها، في حين قال آخرون إن السكة الحديدية تمت دفنها تحت التراب، دون إعلان رسمي من السلطات لتوضيح ما حدث.

انتشر الفيديو على نطاق واسع عبر تويتر، وذلك بسبب تفشي حوادث القطارات التي عادة ما تكون مأساوية وتسبب خسائر بشرية كبيرة.

وتلقى سائق القطار إشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تصرفه الحكيم والبطولي.

