من هي الدولة العربية التي توسطت بين ايران واميركا؟

كشفت مصادر وتقارير اعلامية اميركية عن هوية الدولة العربية التي توسطت مؤخرا بين الولايات المتحدة وايران والتي نجحت خلالها باطلاق سجناء في كلا البلدين والافراج عن اموال ايرانية في بنوك غربية

وقالت شبكة سي إن إن نقلا عن مصدر أميركي مطلع ان دولة قطر توسطت على مدار اشهر طويلة لاتمام الصفقة واشارت الى ان وفدين أميركي وإيراني اجتمعا في فندقين منفصلين في العاصمة الدوحةحيث تم الاتفاق على تبادل السجناء بين واشنطن وطهران

وقالت ان المفاوضات استمرت عامين ونصف العام وقد عملت الدوحة التي استضافت المحادثات على نقل الرسائل بين الطرفين

وقالت التقارير الاميركية ان المفاوضات لم تكن مباشرة وإنما عبر الوسيط القطري والتوصل لاتفاق كان قبل 6 أشهر ونقلت عن مسؤولين اميركيين ان واشنطن تحفظت على الإعلان حتى اتخاذ الخطوة الأولى من جانب إيران بنقل السجناء