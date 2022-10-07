مهربون يقتلون ويحرقون مهاجرين غير شرعيين في ليبيا

أعلن الهلال الأحمر الليبي الجمعة، العثور على 15 جثة بعضها متفحّم على ساحل مدينة صبراتة غربي البلاد، فيما قالت وسائل اعلام ان الجثث تعود لمهاجرين غير شرعيين قتلهم مهربون وأضرموا فيهم النار.

ولم يكشف الهلال الأحمر هويات او اسباب وفاة الضحايا مكتفيا بالقول انه تم انتشال جثثهم "ووضعها بثلاجة المستشفى لاستكمال باقي الإجراءات القانونية".

على ان ناشطين حقوقيين اكدوا عبر شبكات التواصل أن الجثث تعود لمهاجرين غير شرعيين.

ومن جانبها، قالت وسائل إعلام محلية أن معظم الضحايا من الأفارقة، وقتلوا ليل الخميس بإطلاق نار بعد مشادة بين المهربين. ثمّ أضرمت إحدى مجموعات المهربين النار في القارب الجمعة.

ومنذ ثورة 2011، غرقت ليبيا في فوضى استغلها مهربون ينظمون رحلات لعشرات الآلاف من المهاجرين معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء لمحاولة عبور البحر الأبيض المتوسط نحو السواحل الجنوبية لأوروبا.

وقضى كثير من المهاجرين غرقا، فيما رصد خفر السواحل الليبيون المدعومون من إيطاليا والاتحاد الأوروبي آلاف المهاجرين الآخرين وأعادوهم إلى ليبيا.

وتم اعتراض 14157 مهاجرًا وإعادتهم إلى ليبيا منذ مطلع العام، وفقًا لتقرير صادر عن المنظمة الدولية للهجرة الاثنين.

واكدت المنظمة إن ما لا يقل عن 216 شخصًا لقوا حتفهم أثناء محاولتهم العبور فيما لا يزال 724 شخصًا مفقودين ويُرجح أنهم توفوا.