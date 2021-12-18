مواجهات بين الشرطة الفرنسية وجزائريين يحتفون بالفوز بـ كأس العرب

اندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومشجعي المنتخب الجزائري بعد فوز الاخير بلقب كأس العرب 2021، مساء السبت سبقه منع السلطات من القيام باي مظاهر الافراح او الاحتجاج
مواجهات في الشانزليزية
المواجهات وقعت رغم قرار السلطات الفرنسية، منع جماهير الجزائر وتونس من الاحتشاد وسط العاصمة، بالتزامن مع نهائي كأس العرب، على إثر المواجهات السابقة التي اندلعت بعد تأهل كتيبة "الخضر" للمباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في قطر، حسب تقرير لإذاعة "أر أم سي" الفرنسية.
ولم تعرف بعد الخسائز الناجمة عن تلك المواجهات في الوقت الذي تمّ فيه الاحتفال بفوز المنتخب الجزائري في أماكن أخرى، حيث نزل مشجعو "الخضر" إلى الشوارع في مدن ومناطق مختلفة في فرنسا وإنكلترا.
#الجزائريون— العراق نت AliraqNet (@AliraqNet) December 18, 2021
في #فرنسا
يحتفلون في شوارع العاصمة #باريس، بعد فوز #الجزائر ببطولة #كأس_العرب2021 على حساب #تونس بهدفين مقابل لا شيء
في #الدوحة
عاصمة #قطر. pic.twitter.com/e9AiTbSE0w
Les supporters algériens fêtent leur victoire contre la Tunisie à Barbès, Paris #TUNALG pic.twitter.com/35ha15M9b0— remontada94 (@remontadaa94) December 18, 2021
#الجزائز_تونس— صـــــــلاح (@mafihachk) December 18, 2021
اللعينة #فرنسا_العدو_الابدي تقوم بقمع الشعب الجزائري والجالية المحتفلة بتتويج المنتخب الوطني بالكأس .#كأس_العرب2021 #مونديال_العرب#ArabCup2021 pic.twitter.com/FHgvMPHy7j
متأكدين إنه الجزائر اللي فازت مش فلسطين ؟— Ivar (@mmivarr) December 18, 2021
مارسيليا - فرنسا 📌 pic.twitter.com/o8xUW0IDGh
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