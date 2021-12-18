مواجهات بين الشرطة الفرنسية وجزائريين يحتفون بالفوز بـ كأس العرب

اندلعت مواجهات عنيفة بين الشرطة الفرنسية ومشجعي المنتخب الجزائري بعد فوز الاخير بلقب كأس العرب 2021، مساء السبت سبقه منع السلطات من القيام باي مظاهر الافراح او الاحتجاج

مواجهات في الشانزليزية

المواجهات وقعت رغم قرار السلطات الفرنسية، منع جماهير الجزائر وتونس من الاحتشاد وسط العاصمة، بالتزامن مع نهائي كأس العرب، على إثر المواجهات السابقة التي اندلعت بعد تأهل كتيبة "الخضر" للمباراة النهائية للبطولة التي أقيمت في قطر، حسب تقرير لإذاعة "أر أم سي" الفرنسية.

ولم تعرف بعد الخسائز الناجمة عن تلك المواجهات في الوقت الذي تمّ فيه الاحتفال بفوز المنتخب الجزائري في أماكن أخرى، حيث نزل مشجعو "الخضر" إلى الشوارع في مدن ومناطق مختلفة في فرنسا وإنكلترا.

Les supporters algériens fêtent leur victoire contre la Tunisie à Barbès, Paris #TUNALG pic.twitter.com/35ha15M9b0 — remontada94 (@remontadaa94) December 18, 2021