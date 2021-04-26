موسكو تتوعد واشنطن بالتصعيد

توعدت روسيا بالتصعيد بالرد على اي تصعيد اميركي ، بعد اعتبار الولايات المتحدة دولة غير ودية فيما لا تزال الاستعدادات جارية لعقد قمة بين زعيمي البلدين

تصعيد روسي ضد اميركا

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن موسكو مستعدة لاتخاذ تدابير جوابية جديدة ضد الولايات المتحدة إذا استمرت الأخيرة في التصعيد.

وأضاف لافروف، في مقابلة تلفزيونية: "تم قول كل شيء في رد فعلنا على الخطوات غير الودية الأخيرة من جانب الأمريكيين. قمنا بالإعلان عن كافة التدابير والإجراءات التي اتخذناها، وما زلنا مستعدين لاتخاذها إذا استمر التصعيد".

ونوه لافروف بأن، موسكو ردت بشكل إيجابي على اقتراح واشنطن بعقد اجتماع بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، والأمريكي وجو بايدن، وهي الآن تدرس إمكانية تحقيق ذلك.

وقال الوزير: "في الوقت نفسه، وبتوجيه من الرئيس فلاديمير بوتين، قمت بالإشارة إلى اقتراح الرئيس الأمريكي جو بايدن بعقد قمة، وأنه تم النظر إليها بشكل إيجابي، وتجري دراستها الآن".

قمة بوتين بايدن في يونيو

وبالتزامن فقد أعلن الكرملين أن لقاء قمة بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن قد يعقد في يونيو القادم، لكن انعقاده يتوقف على العديد من العوامل.

وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، في حديث لقناة "روسيا 1" اليوم الأحد، ردا على سؤال عن موعد اللقاء المحتمل بين الرئيسين، إن الحديث يدور عن يونيو القادم وقد تم طرح مواعيد أولية محددة رفض الكشف عنها.

وأكد أوشاكوف أن هناك "إشارات من الجانب الأمريكي" بشأن رغبته في عقد لقاء بين بوتين وبايدن، لكن مناقشة القمة المحتملة على المستوى العملي بين الطرفين لم تنطلق بعد.

وتابع: "لم تنطلق المناقشات على المستوى العملي بعد، لكن هناك إشارة تلقيناها، وسندرسها.. بطبيعة الحال سيكون قرارنا رهن العديد من العوامل".

واقترح بايدن على بوتين في آخر مكالمة هاتفية جرت بينهما في 13 أبريل عقد لقاء في دولة ثانية في الأشهر القادمة.

وأوضح الرئيس الأمريكي لاحقا أن اقتراحه لنظيره الروسي يقضي بعقد لقاء في أوروبا الصيف القادم.

اميركا دولة غير ودية

وفي وقت سابق أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن موسكو قد أدرجت الولايات المتحدة على قائمتها للدور غير الودية، والتي بدأت روسيا في وضعها.

وفي تصريحات لقناة "روسيا-1" ذكرت زاخاروفا أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقع مؤخرا على مرسوم يمنع الدول المعلنة غير الودية تجاه روسيا من توظيف مواطنين روس للعمل في بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية.

زاخاروفا: "وما هي تلك الدول غير الودية؟ العمل جار حاليا على تحديد القائمة منها.. وكما نعرف فإن القصة كلها بدأت من الخطوة الجديدة من الخطوات غير الودية من قبل الولايات المتحدة.. لعلكم تفهمون، وبإمكاني التأكيد على أن الولايات المتحدة قد تم إدراجها على القائمة المذكورة".

والجمعة الماضي، أصدر الرئيس الروسي مرسوما يقضي "بتبني إجراءات الرد على الخطوات غير الودية من دول أجنبية" تجاه روسيا. وكلف بوتين بموجب مرسومه هذا، الحكومة بتحديد "قائمة الدول غير الودية التي ستتخذ تجاهها هذه الإجراءات".