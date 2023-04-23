موسكو تتوعد واشنطن بعد رفضها منح تأشيرات لصحافيين روس

توعدت موسكو الولايات المتحدة الاحد، بعد رفضها منح تأشيرات لصحافيين روس يرافقونه وزير الخارجية سيرغي لافروف في زيارته للأمم المتحدة، مؤكدة انها "لن تنسى او تغفر" ذلك لواشنطن.

وقال لافروف تعليقا على رفض منح التاشييرات للصحافيين الذين كان مقررا مرافقتهم له، ان بلاده لن تنسى ولن تغفر لواشنطن هذا القرار الذي وصفه بالجبان والسخيف.

وتولّت روسيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن الدولي في نيسان/أبريل رغم غزوها لأوكرانيا التي اعتبرت ذلك "صفعة في وجه المجتمع الدولي".

وقال لافروف قبل توجهه إلى نيويورك ان الولايات المتحدة التي تقدم نفسها باعتبارها "الأكثر حرية وإنصافا جبنت"، مضيفا أن قرارها يكشف حقيقة زيف تصريحاتها حول حرية التعبير.

واشنطن "ستعاني لفترة طويلة"

وتوعد نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف من جهته باتخاذ مزيد من الإجراءات الانتقامية ضد الولايات المتحدة.

وقال ريابكونف ان موسكو ستجعل واشنطن تتذكر "لفترة طويلة" انه ما كان ينبغي عليها ان تفعل ذلك، بحسب ما نقلته عنه وسائل اعلام روسية.

واشار الى ان بلاده تواصلت عدة مرات مع الجانب الاميركي من اجل منح تاشيرات الدخول للصحفيين الروس الذين كان مقررا أن يرافقوا وزير الخارجية لافروف الى نيويورك.

وعلى صعيده، قال مصدر دبلوماسي روسي ان الصحافيين الاميركيين سيعانون من متاعب ومضايقة بعد هذا الحادث.

من جانبها، اقرت وزارة الخارجية الاميركية ضمنيا بتعمدها تعقيد حصول الصحافيين الروس على التاشيرات، ملمحة الى ان ذلك ياتي ردا على تضييق روسيا على اعتمادات موظفي السفارة الأميركية في موسكو.

وكانت روسيا شددت شروط الحصول على اعتمادات الحصول على تأشيرات صحافية فيها منذ بدء الحرب في اوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وقامت روسيا الشهر الماضي بتوقيف صحافي اميركي هو إيفان غيرشكوفيتش بتهمة التجسس، ليصبح بذلك اول صحافي اجنبي توجه اليه هذه التهمة منذ انهيار الاتحاد السوفييتي.