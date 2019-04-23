موسكو تفكك خلية ارهابية تنتمي لداعش

نجحت مصالح الامن الروسية منتفكيك خلية ارهابية مكونة من 5 اشخاص قالت التحقيقات انها تنتمي لداعش

وافادت المصادر الامنية الروسية ان الخلية الارهابية وضعت خططا لشن هجمات في داغستان والشيشان.

يذكر ان مئات المتطرفين المنتمين للتنظيم الارهابي من الجمهوريتين المذكورتين عادو من سورية وبدأو في اعداد وتشكيل خلايا ارهابية

وقالت وزارةالداخلية الروسية في بيان صحفي أن "المجرمين خططوا لهذا الغرض بإنتاج آلية متفجرة محلية الصنع من خلال تعليمات تم الحصول عليها بواسطة شبكة الإنترنت" وكانت الاهداف في مدينتي كاسبيسك (داغستان) وغروزني (الشيشان)"

وفي شريط مسجل نشرته مصلحة الأمن، قال أحد المعتقلين إنه رتب هجوما على قوات الشرطة بواسطة قنبلة وطائرة مسيرة.