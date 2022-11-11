موسكو: خيرسون روسية رغم انسحابنا منها

استكملت القوات الروسية انسحابها من الضفة الغربية لنهر دنيبرو الذي يقسم مقاطعة خيرسون، الا انها اكدت ان هذه المدينة التي أعلنت موسكو ضمها في أيلول/سبتمبر اصبحت روسية

خيرسون تابعة لروسيا

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن خيرسون التي استكملت القوات الروسية الانسحاب منها "تابعة لروسيا الاتحادية"، فيما قالت الرئاسة الاوكرانية انها استعادت عدة قرى وبلدات في منطقة خيرسون وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إنه تم استعادة "41 قرية" في المنطقة

واعلن فاليري زالوجني، القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، إن قواته أحرزت تقدما مهما مشيرا الى عدم معرفته او تأكده من الانسحاب الروسي، وقال "روسيا لم يكن أمامها خيار سوى الفرار بعد تدمير خطوط إمدادها وتعطل أنظمة القيادة".

وقالت موسكو صباح اليوم ان قواتها تنسحب وفق الخطة المحددة لها مشيرة الى وجود بعض الاشتباكات المتقطعة على اطراف خيرسون

وفي سبتمبر/أيلول، اعتبرت موسكو خيرسون "أرضا روسية"، بعد إجراء الاستفتاء الشعبي الى جانب ثلاثة مدن كبرى طلبت الانضمام الى روسيا

من جانبه رجح وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، إن روسيا تقيم خطا دفاعيا على الجانب الآخر من نهر دنيبرو باستخدام منشآت خرسانية.

روسيا: استكملنا الانسحاب من خيرسون

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد اعلنت عن ان الانسحاب من خيرسون استكمل في الساعة الخامسة 02:00 (ت.غ) فجرا دون ترك أي من المعدات العسكرية، واكد الكرملين أن موسكو لا تزال تعتبر مقاطعة خيرسون جزءا من الاتحاد الروسي.