موسكو قد تعلن انتهاء عمليتها العسكرية باوكرانيا في اي لحظة

فيما اعلنت موسكو عدد النقاط والمراكز العسكرية التي تمكنت من تدميرها خلال العملية العسكرية التي تشنها في اوكرانيا فقد اكدت انها قد تعلن عن انتهاء هجومها في اي لحظة راهنة ذلك بقبول كييف بالشروط الروسية

العملية العسكرية الروسية تنتهي في اي لحظة

وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف اليوم الاثنين أن روسيا أبلغت أوكرانيا بأنها ستنهي عمليتها العسكرية "في أي لحظة" إذا قبلت كييف بشروط موسكو.

وقال المسؤول الروسي ان بلاده تطالب أوكرانيا بوقف أنشطتها العسكرية وتثبيت وضعها الحيادي دستوريا والاعتراف بسيادة روسيا على شبه جزيرة القرم، إلى جانب الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين. وقال الوزير الروسي: "عليهم إضفاء تعديلات على دستورهم تتخلى أوكرانيا بموجبها عن أي تطلع إلى عضوية أي تكتل".

نتائج العملية العسكرية الروسية حتى اليوم 12

في الاثناء قالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية العسكرية الخاصة أسفرت حتى الآن عن تدمير 3296 منشأة عسكرية، مشيرة إلى أن القوميين الأوكرانيين يستخدمون المدنيين كدروع بشرية في مدينة ماريوبول.

وأضافت وزارة الدفاع في بيان اليوم الاثنين، عن سير العملية الخاصة في أوكرانيا، أن المتطرفين القوميين استخدموا حوالي 150 مدنيا أمس الأحد، كدروع بشرية في مدينة ماريوبول، وفتحوا النار على قوات جمهورية دونيتسك الشعبية من خلفهم.

كذلك أعلنت الوزارة أن الدفاعات الجوية تمكنت من إسقاط 3 طائرات من نوع "سو-27" في منطقة بولتافا، وطائرة "سو-25" في منطقة غوستوميل وطائرتي هليكوبتر من طراز "مي-24" في منطقة ماكاروف، بالإضافة إلى 8 طائرات بدون طيار تابعة للقوات الأوكرانية.

إلى ذلك قالت الوزارة إن قوات جمهورية لوغانسك الشعبية تقدمت 6 كيلومترات وبسطت سيطرتها على 7 مناطق سكانية.