مونديال قطر.. تهم الفساد تلاحق ساركوزي و"بن جاسم"

البوابة - كشفت صحيفة فرنسية، النقاب عن شكوى تقدمت بها جمعية مكافحة الفساد "أنتيكور"، بحق الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي، ورئيس الوزراء القطري الأسبق حمد بن جاسم آل ثاني، وشخصيتين آخرتين، على خلفية مونديال قطر 2022.

وأفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية، أن "أنتيكور"، تشتبه في معاملات فساد لها علاقة بملف منح قطر تنظيم بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وتستهدف الشكوى بالإضافة إلى ساركوزي وآل ثاني، كل من الأمين العام الأسبق للرئاسة الفرنسية كلود غيان، ورجل الأعمال فرنسوا دي لا بروس

وترى جمعية مكافحة الفساد، أن رئيس الوزراء القطري الأسبق، قام باستغلال النفوذ ورشوة موظف عام أجنبي وتمويل غير قانوني لحملة انتخابية والتستّر على هذه الجريمة.

يشار إلى أن المحققين الفرنسيين يحاولون في الملف الذي فتح عام 2019 بشأن تنظيم كأس العالم، تحديد ما إذا كان اختيار قطر لاستضافة المونديال، قد أتى إثر صفقة أبرمت خلال مأدبة غداء في قصر الإليزيه في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2010.

وتمكن المنتخب الأرجنتيني بقيادة أفضل لاعب في العالم ليونيل ميسي من حصد لقب كأس العالم قطر 2022، ليصبح اللقب الثالث في تاريخه بعد الفوز على المنتخب الفرنسي.