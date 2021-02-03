  1. الرئيسية
  2. أخبار
  3. ميانمار: رياضية توثق لحظات الانقلاب الاولى.. فيديو

ميانمار: رياضية توثق لحظات الانقلاب الاولى.. فيديو

منشور 03 شباط / فبراير 2021 - 09:23
"كان التاريخ يصنع وراءها، دون علمها"
"كان التاريخ يصنع وراءها، دون علمها"

وثقت مدربة رياضية بالصدفه، اللحظات الاولى للانقلاب العسكري في ميانمار ودخول الجيش الى البرلمان 

وكانت  كينغ هنين واي، معلمة "إيروبكس" في العاصمة نايبيتاو، تصور مقطع الفيديو وهي تقوم بأداء التمارين الرياضية على وقع الموسيقى، بينما تمر من ورائها قافلة من المركبات المدرعة وسيارات الدفع الرباعي على طريق "رويال لوتس" بالقرب من مقر البرلمان.

ولم تنتبه المدربة حتى لوجود تلك السيارات الرسمية، واستمرت في تمارينها وهي تلوح بذراعيها على أنغام ديسكو إندونيسية.

التاريخ وراءها
صحيفة "هوفنغتون بوست" في طبعتها بالفرنسية كتبت معلقة على الفيديو "كان التاريخ يصنع وراءها، دون علمها".

وانتشر الفيديو على نطاق واسع، إذ أعيد تغريد مقطع الفيديو 11.7 مليون مرة خلال 24 ساعة. 

وهناك من شكك بصحة المقطع وادعوا بوجود خلفية خضراء وراء المدربة، وآخرون أضافوا موسيقاهم المفضلة أو أحداثا تاريخية بشكل ساخر في الخلفية.

وبين من هاجمها من أنصار الجيش بحجة أنها كانت تستهزئ بالحكم العسكري. 

لم اصور الموكب

إلا أن المدربة ذكرت في منشور عبر فيسبوك، الاثنين، أنها لم تكن تصور الموكب، وأنها لم تشعر بأن هناك أمرا خارجا عن المألوف، لأن المواكب العسكرية في العاصمة أمر معتاد، لذا لم تتنبه لما يحصل، وأشارت إلى أنها كانت تتدرب للمشاركة في مسابقة للرقص، وأنها استخدمت الموقع في فيديوهاتها عدة مرات.

اقرأ ايضا: ميانمار: دعوات للعصيان والصين تعرقل قرار مجلس الامن

ميانمار.. 70 مستشفى ودائرة طبية تتوقف عن العمل احتجاجا على الانقلاب
 المزيد من الاخبار على البوابة

تابع صفحتنا على الفيس بوك

تويتر البوابة

مواضيع ممكن أن تعجبك

الاشتراك

اشترك في النشرة الإخبارية للحصول على تحديثات حصرية ومحتوى محسّن
إشترك الآن
Loading content ...